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【新股IPO】瑞爾集團 6639首日掛牌跌5.6% 一手帳面蝕410元

股樓投資 17:06 2022/03/22

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瑞爾集團（06639）今日掛牌，股價低開0.1%報14.6元，最低曾見12.98元，收市報13.8元，較招股價14.62元跌5.6%；全日成交607萬股，涉資8,433萬元；以每手500股，一手帳面蝕410元。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

瑞爾集團以每股14.62元定價，與招股價相同，香港公開發售部分錄得超額認購0.74倍，以每手500股計，一手中籤率為80%，投資者認購兩手可穩獲1手；摩根士丹利及瑞銀集團為聯席保薦人。

滙豐看好8隻港股 受惠本港恢復商業活動【見下頁】

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【新股IPO】豪華遊艇商法拉帝Ferretti S.p.A  9638今日起招股 入場費約2852元【見下頁】

今次招股公司引入5名基石投資者，包括OrbiMed Funds 、Hudson Bay、Harvest、Abax及現化牙科（03600）旗下高鵬香港，合共認購3,473.65萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後已發行股本5.97%。

【新股IPO】瑞科生物 2179 今日起招股 入場費12525元【見下頁】

集資所得，其中約75%擬用於業務擴張、在現有及新城市開設新的瑞爾及瑞泰醫院及診所；約15%將用於建設及優化信息技術基礎設施；及約10%將通過採取舉措用於營運資金，以繼續為客戶提供優質的口腔醫療服務。

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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瑞爾集團（06639） IPO 港股
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