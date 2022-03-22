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【新創建旗下】富通保險：去年首年年化保費收入按年升19%　優於行業整體增長

Hot Talk 15:29 2022/03/22

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富通保險引述保監局數據指，公司去年首年年化保費收入按年上升19%，相對優於行業整體的1%增長。

新創建 （00659） 旗下的富通保險引述保監局數據指，公司2021年整體業績表現理想，全年首年年化保費收入按年上升19%，相對優於行業整體的1%增長。當中，富通在岸業務首年年化保費收入，較去年同期錄得增長達26%。

此外，富通指按首年年化保費收入計算，其市場排名由2020年的第13位躍升至去年的第11位。同時，穆迪投資再次確認富通保險之財務實力評級為「A3」。

富通保險行政總裁鄭國成表示，儘管去年經營環境於疫情衝擊下充滿挑戰，但富通保險透過新世界集團 （00017） 多元業務生態圈，積極於產品開發、服務創新及客戶體驗等領域創造更多共享價值。展望未來，公司將繼續通過與新世界及新創建集團的進一步整合與合作，探索共同發展機會。

【石Sir一周前瞻及異動股】長和、國泰、騰訊、九置、新奧能源及阿里

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