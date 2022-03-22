【營人物語@iM網欄】Poke Bowl 是個好選擇

早前戰友Candy因為同事確診而要在家工作兩星期，我們的會面亦改為Zoom會面。在會面之前，Candy先傳來她的飲食日記給我，乍下一眼已見到很多「熊貓」、「袋鼠」的蹤影，跟平時Candy的飲食習慣很不一樣。

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當開始Zoom時，Candy已經率先自首，知道自己無法跟足餐單，並大呻work from home 比平時在辦公室工作還要忙，說：「以往可以一起身準備好早餐，上午九點正回到公司才開始工作，現在上司竟然要求所有同事八時半開會，你說過不過分！加上沒有正式午膳時間，連下廚煮個麵都太浪費時間，只好每日靠外賣。」

我不只一次聽到客人這樣的申訴，亦完全理解他們的難處。作為營養師，我可以做的是提供一些簡單易行的建議，令他們容易處理餐單。

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我向Candy說：「我明白工作上突然的忙碌令你一時無法兼顧餐單，但至少可以盡力選擇較低脂的食物，例如：夏威夷魚生飯(Poke Bowl)是近期我的至愛，只要把醬汁改為鰹魚豉油，配以三文魚或吞拿魚粒、溫泉蛋、蟹柳、枝豆或豆腐粒作為蛋白質的好選擇。還可以將白飯轉為糙米飯，整個飯盒不但低脂，更是高纖維，增強飽足感！」

Candy 聽到後當堂眼前一亮：「每次你形容完都驅使我很有衝動去試！每次一想起低脂食物不是海南雞飯就是米線，真的有點懊惱。」

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我安慰她說：「這段時間難免有點『抗疫疲勞』，我們一同發掘下你家附近低脂的外賣選擇吧！題外話，你家附近那間獲取新加坡米芝蓮的海南雞專門店的確很好吃，連檸檬薏米水也是無糖的！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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