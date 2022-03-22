【烏克蘭戰爭】南部赫爾松有示威 俄軍武力鎮壓

俄羅斯軍早前已佔領烏克蘭南部城市赫爾松，而赫爾松周一（21日）有數百人在市內示威。烏克蘭軍方指控俄軍以武力驅散赫爾松示威，包括動用閃光彈及開槍。

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俄軍入侵烏克蘭首周已佔據赫爾松（Kherson），而當地一群居民定期會於赫爾松市中心舉行示威，抗議俄軍佔領赫爾松。他們更會揮舞烏克蘭國旗，以示支持基輔政府。

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外媒報道，數百人聚集於赫爾松自由廣場（Freedom Square）示威，但突然有炮彈落在人群周圍。現場傳出響亮炮火聲及槍聲，更冒出白色煙霧雲。

烏克蘭武裝部隊發表聲明，指控俄羅斯安全部隊衝到示威現場，向人群投擲閃光彈及開槍，稱現場最少有1人受傷。

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烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）於Twitter發布一段影片，顯示現場一名戴著烏克蘭國旗臂章的男子受傷。

影片顯示地上出現血漬，有舉著旗幟的人來回奔跑試圖協助受傷男子。而拍攝影片者則表示，受傷男子是一名領取養老金的老人。

烏克蘭當局本月較早時表示，俄羅斯國民警衛隊成員在赫爾松地區拘留400多名抗議俄軍的民眾。

俄軍曾否認有針對平民，但暫時未回應赫爾松示威事件。

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責任編輯：鄭錦玲