【美國加息】聯儲局會否落實更鷹派語調？　景順：儲局不會採取激進措施　核心通脹將見頂

▲ 聯儲局會否落實更鷹派語調？ 景順：儲局不會採取激進措施 核心通脹將見頂

聯儲局主席鮑威爾日前表示準備好必要時加息半厘，以確保通脹回復穩定。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper指，發布進取的點陣圖很容易，在新聞發佈會和演說中言辭強硬也很容易，但實際上在一年內加息七次，第二年加息四次，增加經濟周期結束的風險，難度則大得多，故認為儲局不會採取如此激進的措施。

高盛料聯儲局明年加息5次，維持今年加息7次預測，看【下一頁】

儲局取態更鷹派，Kristina Hooper表示，儲局擔心利率點狀圖實現的後果，這會增加經濟衰退的風險，但也希望通過在點狀圖中展望更高、更快的利率路徑，做出更堅定的承諾，進而抑制通脹擔憂，減少進取緊縮政策的必要性。

她又指，看到核心通脹即將見頂，因今年聯邦政府支出減少、M2貨幣供應減少，還有高物價會降低需求，有助於緩解價格壓力。但這並不意味著通脹率會很快降至2%。她指，仍然相信儲局能夠實現經濟軟著陸，儘管這正變得越來越困難。

另外，景順指，預計中國的監管會更加透明，令市場感到意外的機會將減少，政策將會支持增長，幫助中國經濟實現5.5%的增長目標。仍然看好中國股市，預計財政和貨幣政策的支持對經濟會是有效推動力。

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