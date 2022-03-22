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【央行票據】中國人行在香港成功發行50億元人民幣央行票據　中標利率為2.6%

股市 15:04 2022/03/22

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【央行票據】中國人行在香港成功發行50億元人民幣央行票據　中標利率為2.6%

中國人民銀行在香港成功發行了50億元6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.60%。人行表示，此次發行受到境外投資者廣泛歡迎，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、基金等機構投資者以及國際金融組織踴躍參與認購，投標總量超過220億元人民幣，約為發行量的4.4倍，表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力，也反映了全球投資者對中國經濟的信心。

目前，中國人民銀行常態化在香港發行人民幣央行票據,不僅豐富了香港市場人民幣投資產品系列和流動性管理工具，而且帶動了境內金融機構、企業等其他主體在離岸市場發行人民幣債券。近年來，在離岸市場發行的人民幣國債、金融債券和企業債券不斷增加，發行方式和發行地點日益多樣化，表明香港人民幣央行票據對於促進離岸人民幣市場發展發揮了積極作用。

而現時美國6個月期的債息為0.95厘水平，處於近兩年高位。

此前，人行於2月21日亦公布在香港成功發行250億元人民幣央行票據，其中3個月期央行票據100億元人民幣，1年期央行票據150億元人民幣，中標利率分別為2.5%和2.7%。當時的投標總量接近600億元，約為發行量的2.4倍。

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編輯:姚卓然

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