▲ 【大行報告】大摩：互聯網監管迎轉捩點、科網股盈利下調周期將完結 首選四大科網股

中資科網股監管整頓不斷，摩根士丹利表示，國務院金融穩定發展委員會上周三的會議，相信是互聯網監管的轉捩點，計及短期的宏觀經濟及疫情挑戰後，預期科網股的盈利下調周期或潛在完結，首選美團 （03690） 、騰訊 （00700） 、網易 （09999） 及京東 （09618） 。

阿里巴巴回購加碼100億至250億美元 午後抽升一成【下一頁】

大摩：內地網絡遊戲料更快恢復審批

大摩指，國務院副總理劉鶴上周三的聲明，成為監管重整的拐點，情況類似2018年11月，相信中央對於互聯網龍頭的監管會稍為降溫，同時內地網絡遊戲料更快恢復審批。

嗶哩嗶哩Bilibili （09626） 宣布將爭取自願轉換至在港雙重上市，大摩認為，其他在港第二上市的中資股或會跟隨，而中美料很快會就中概股的會計要求達成協議。

中資科網股風險溢價上升

大摩調低科網股盈利預期，因宏觀經濟放緩及疫情重燃，但部分會被成本控制得宜及投資虧損收窄所抵銷，因此調低部分個股目標價，以反映股票風險溢價上升。

大摩認為，今年科網股電子商貿GMV料增長13%，遊戲收入升11%（本地升9%，海外升15%），食品速遞GTV升21%，廣告收入升10%，而該行覆蓋的26隻股份中，預期經調整收入料升14%，非會計準則盈利升30%。

「我們看到行業前景有一線希望，特別是考慮到轉捩點已出現，中概股退市風險緩解，但正等待決策官員更多執行方面的證據，以及市場對盈利下調的共識，才會對科網股看法更為樂觀。」

大摩稱，偏好業務基本面穩定兼估值吸引、在宏觀經濟疲弱及疫情升溫兩大衝擊下表現相對穩定及本地上市的中資科網股。

相關文章：【中概股反彈】國務院：中美監管保持溝通、支持企業境外上市 積極出台對市場有利的政策（附會議重點）

相關文章：【監管科技】市監局：研究「智能監管」互聯網平台壟斷、不正當競爭 2025年建立趨完善市場監管科技創新體系

【ET財智Talk】港股第二季有望反彈？ 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊 （立即收看）