【ET講股通】梁耀康：回購撑市（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股半日高開高走，恒指高開97點，開報21319點，半日升239點，報21461點，成交僅636億元。阿里巴巴 （09988） 宣布回購加碼100億，至250億美元，集團副首席財務官徐宏指，阿里巴巴現價未公允地反映集團穩健財務表現及增長計劃所帶來的價值，阿里巴巴股價升逾一成，高見109.7元，逼近「鐵底」110元。阿里巴巴回購領市，對港股刺激有多大？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：22 - 港股今日市況速覽

00：58 - 留意恒指可否到21640點 上望22000點或22500點

01：38 - 阿里巴巴 （09988） 回購加碼100億至250億美元 阿里巴巴股價升逾一成、貢獻近200點升幅

03：00 - 鮑威爾發言暗示或加息半厘「放鷹」 金融股滙豐 （00005） 升近2%領市

04：44 - 油價飆升 油股中海油 （00883） 股價急升

05：08 - 體育用品股見升幅 留意李寧 （02331） 、安踏 （02020）

06：32 - 小米 （01810） 績前股價未算強

07：35 - 恒指有望升穿22000點？要騰訊 （00700） 、美團 （03690） 業績對板

08：11 - 騰訊 （00700） 業績留意手遊業務增長 如訂進取回購目標有望刺激股價、大市

10：26 - 中華煤氣 （00003） 不派紅股吸引力低 未買入不建議現水平低撈、持有建議減持

15：36 - 恒安 （01044） 不建議吼 食品股短期受壓

15：57 - 網易 （09999） 績後或可跟科技股升 進取可留意

17：07 - 友邦保險 （01299） 憧憬防疫措施放寬利好、回調壓力低防守性強 保守者可留意

19：55 - 觀眾問股：中移動 （00941） 可上望咩位？

20：30 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 什麼價錢可入？ 中線上望幾多呀？

22：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可買入？

24：09 - 觀眾問股：港交所 （00388） 334元買入 請問上望及止蝕位

28：00 - 港股收市市況速報 恒指參考上日低位21096點為重要支持

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恒指全日升667點，收報21889點，大市總成交1,403億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指突破21600點阻力，若能企穩，下一級上望22000點，及黃金比率反彈0.618倍目標22446點。

升市主要受惠：一、阿里巴巴 （09988） 上調回購計劃金額，由150億美元增至250億美元，刺激股價急升11.2%，個股貢獻恒指約200點升幅。二、聯儲局主席鮑威爾昨晚發言，重申盡一切能力遏抑通脹，鷹派言論令債息抽升，金融股受惠，滙豐 （00005） 升1.9%。三、歐洲研制裁俄羅斯能源，油價重拾升幅，刺激石油股造好，中海油 （00883） 升4.4%。

體育用品股方面，安踏 （02020） 升4.9%，惟相信主要是受惠整體市況。另外，小米 （01810） 即將公布業績，且看能否帶來驚喜。

展望後市，還看騰訊 （00700） 、美團 （03690） 業績是否對辦。騰訊方面，主要聚焦手機遊戲業務增長、監管發展，以及會否推出進取的回購計劃。

煤氣 （00003） 宣布不再派紅股，股價急挫14.1%至9.98元，沽壓恐未完，未宜沾手，持貨者亦宜減持。早前公布業績的網易 （09999） 亦可留意。較保守的選擇是友邦 （01299） ，早前公布業績對辦，加上受惠債息向上，香港逐步放寬防疫限制亦有利業務表現。

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