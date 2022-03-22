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【職場熱話】已遞辭職信 上司仍密密委派新項目 打工仔怒吼「被用到盡」

理財智慧 17:19 2022/03/22

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不知道大家在遞了辭職信後的最後上班那一個月是怎樣過的呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己因受不了他上司，終於遞了辭職信，可是他上司還是不放過他，即使在他最後上班的那個月，仍被要求跟進和構思大量項目，樓主因而感到十分憤怒。

樓主經歷：

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【職場熱話】外出工作報銷車費 被上司指責太計較 打工仔質疑不合理【下一頁

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「既然遞了辭職信，便完成手頭上的工作，準備交接便好了，其他事情便隨便做吧！」，「 我覺得是你的上司傻，難道他想不到你會「頹」做給他嗎？他最後豈不是又要找人接手再做。」，也有人指，「你不管他，他又可以怎樣。」。

另有網民指，「 你慢慢拖一下吧，甚麼也不用急，只是公司需要急，若工作真的十分急，上司自然會落手做。」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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責任編輯：關海儀

 

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