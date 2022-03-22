【職場熱話】 打工仔「裸辭」計劃休息半年 卻有工作找上門 月薪職位吸引口快答應 現想反悔感難開口

不知道大家有沒有試過在答應公司會入職後，卻想反悔的經歷呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己本打算「裸辭」休息半年，然而後來有工作找上門，他見對方十分有誠意便答應了會入職，但後來他因放假太舒適而想反悔不想入職，於是他向網民詢問該如何有禮貌地向公司解釋。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 現時先不要推吧！可能你在放多數星期的假後會感到悶，然後又想再上班，你到4月中下旬再推也不遲。」，「 你可以跟公司說你想延遲入職，若公司不接受你再推也不遲。」，也有人指，「那你便不要簽約好了。」。

最後樓主在討論區留言指，「我決定直接道歉反口了結這件事便算了，我真的不適合做要動腦的工作。」。

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責任編輯：關海儀