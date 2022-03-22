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【職場熱話】 打工仔「裸辭」計劃休息半年 卻有工作找上門 月薪職位吸引口快答應 現想反悔感難開口

理財智慧 17:21 2022/03/22

分享：

不知道大家有沒有試過在答應公司會入職後，卻想反悔的經歷呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己本打算「裸辭」休息半年，然而後來有工作找上門，他見對方十分有誠意便答應了會入職，但後來他因放假太舒適而想反悔不想入職，於是他向網民詢問該如何有禮貌地向公司解釋。

樓主經歷：

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【職場熱話】1星期工作5天 兼顧學業和工作感勞累 大學生：實習生上班多少日才合理？【下一頁

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 現時先不要推吧！可能你在放多數星期的假後會感到悶，然後又想再上班，你到4月中下旬再推也不遲。」，「 你可以跟公司說你想延遲入職，若公司不接受你再推也不遲。」，也有人指，「那你便不要簽約好了。」。

最後樓主在討論區留言指，「我決定直接道歉反口了結這件事便算了，我真的不適合做要動腦的工作。」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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責任編輯：關海儀

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