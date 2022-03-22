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【職場熱話】幼教老師抱怨工時長 轉ZOOM教學模式後工作量大增 呻時薪比做M記低

理財智慧 17:22 2022/03/22

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不知道大家的工作壓力大不大呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時任職幼稚園老師，而入職月薪平均有22k一個月，然而他指其工時本已十分長，而自學校轉了ZOOM的教學模式後，更要負責多一件事，使他工作量大增，樓主指若以時薪計算，他的人工比做麥當勞還要低，他因而感到十分大壓力，並詢問何時可以加人工。

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔要返AB TEAM  食飯要分批抽籤  惹阿姨同事不滿  「應該跟年齡排食飯時間」【下一頁

同場加映：【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「其實每一個行業也是報酬過低的。」，「教小朋友的確十分辛苦，我明白你的感受。」，也有人指，「 你的人工現時是多少？」，「既然工作如此辛苦，你辭職吧！」。

另有網民指，「 幼教入行雖然簡單，但學歷要求不算太高，因此不要認為自己能與教中、小學的老師看齊。」。

同場加映：【溫股知新】宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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責任編輯：關海儀

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