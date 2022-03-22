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【多圖】憂一世與家人同住　趁跌市執筍盤　「80後」夫婦低市價購葵涌400呎私樓

股樓投資 15:15 2022/03/22

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二手交投回升，葵涌月海灣「停市」近日個月後，終錄成交。中原地產許偉業說，月海灣2座中層D室，實用面積400平方呎，兩房間隔，原於2月中旬放盤，當初叫價688萬元，終以648萬元易手，較銀行估價低22萬元，實用呎價約16,200元。

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許偉業透露，買家為「80後」年輕夫婦，曾租樓一段日子，現與家人同住，但想有自己的家，故下定決心置業，適逢近期樓價回落，故四出搵筍盤，終睇中上述單位，雖然知道業主開價688萬元，但亦大膽還價至635萬元，最終業主大幅讓步至648萬元達成交易。

從代理提供的單位相片可見，單位內籠企理。資料顯示，原業主2012年5月以320萬元購入上址，持貨10年，現帳面獲利328萬元。值得留意的是，近期樓市交投有回升跡象，市場消息稱，同區新葵芳花園過去1星期內，連錄至少5宗買賣。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 月海灣 葵涌 中原地產

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