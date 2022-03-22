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【ETF】Global X新推恒指ESG、元宇宙主題等3款ETF　大市處周期末段毋礙ESG長期主題

股市 14:44 2022/03/22

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【ETF】Global X新推恒指ESG、元宇宙主題等3款ETF　大市處周期末段毋礙ESG長期主題

未來資產Global X本周在港再推3款ETF，包括恒生ESG ETF （03029） 、元宇宙主題主動型ETF （03006） 、電動車及電池主動型ETF （03139） 。未來資產Global X ETFs董事及ETF投資策略師張子銘指，近期市況受地緣政治、通脹影響，投資環境處於「周期末段（late cycle）」，但認為ESG主題屬長期趨勢，依然具投資賣點。

張子銘稱，即使市場極為波動，香港以至全球ETF依然錄得資金流入，反映投資者更傾向從投資主題部署，而ESG當中包括公司良好管治元素，能吸引優質投資者，長遠利好表現，也指出亞洲投資者目前ESG投資佔比約5%，落後於歐洲25%，需求將日漸擴大。

Global X 新推3款產品都面對市場同業甚至公司內部主題競爭，如恒生投資管理2月已推出恒指ESG增強精選指數ETF  （03136） ，同樣是以恒生指數成份股為基礎再以ESG因素篩選，而且全年經常性開支比率0.20%，低於Global X 3029的0.29%。

張子銘稱，旗下恒生ESG ETF使用較多ESG資訊提供商資料，能掃除單一資訊提供商可能出現的偏見，但難免會令成本稍高。

香港第二款元宇宙概念ETF　Global X：產品開支較低

在元宇宙主題中，Global X元宇宙主題主動型ETF，同樣面對南方東英元宇宙概念ETF （03034） 競爭。張子銘介紹，旗下產品每年開支比率0.75%，明顯低於同業產品年開支2%，認為長遠成本影響明顯。

Global X新推的電動車及電池主動型ETF，則是公司在港第三款電動車主題ETF，張子銘指新產品屬主動式管理，前兩款產品為被動式管理產品，雖然年開支0.75%高於另外兩款的0.68%，但公司團隊會以基本分析尋找全球上中下游產業選股，可提供不同的面向，讓投資者選擇。

三款產品已上市，Global X 恒生ESG ETF最新市值1800萬元，Global X 元宇宙主題主動型ETF、電動車及電池主動型ETF最新市值則約950萬元。

【ET財智Talk】港股第二季有望反彈？　 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊 （立即收看）

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ETF ESG 元宇宙 電動車 主動型ETF
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