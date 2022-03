【閃‧亮‧人生@iM網欄】只要相信夢 便能飛！我就是我本身的傳奇！

今期《閃亮人生》專欄節目的嘉賓,是一位我認識了超過10年的好朋友——「e-banner」共同創辦人陳剛雄Chris。

還記得10多年前在生產力促進局的分享會上,大家同樣擔任分享嘉賓,Chris就分享了他的一個被自己一手創立的公司「炒魷」,之後捲土重來再次振翅高飛的傳奇故事。所以當今年決定了用新訪問模式做閃亮人生專欄時,很自然便想起Chris!

▼ 點擊圖片放大 +2

想知道Chris從事業的谷底如何成功谷底翻身,漂亮地走出自己定義的閃亮人生,創造了屬於自己的傳奇?!請即睇足本版閃亮人生專欄第二集!

《閃亮人生》第二集

邊到跌低,邊到起返身!

今日的e-banner,是不少中小企的最佳拍檔,每當公司有任何印刷需求,第一時間便會想起他們,小至印卡片、印小冊子,大至陳列室Foamboard、展覽會Backdrop,就連我自己公司也是他們的十多年的忠實客戶!

Chris絕對稱不上是贏在起跑線的那類人,年小時住公屋,考試成績不算理想、無父蔭的他,只想靠自己一雙手創造自己的未來!

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】不忘初心 只做快樂的「鴨」

「細個讀書唔叻,每次派成績表媽媽都是『喊住口』睇;大學選了讀酒店管理,畢業之後做過Hotel,又做過一段時間Sales,最後覺得幫別人『跑』數,倒不如幫自己『跑』數,那就毅然創業!」

10多年前互聯網世代剛剛開始時,初出茅廬的Chris當年只有20歲出頭便與兩位拍檔共同創立了第一間噴畫及傳單印刷公司,創出了當時的藍海!

他們的公司很創新地將e-commerce和網上營銷手法帶入傳統印刷噴畫行業,所有印刷單的交易全部於網上進行,價格清晰透明又直接,性價比高、效率也快,所以很快便贏得一眾中小企客戶的支持,賺了人生的第一桶金!

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】走一條最難行的路 值得…只因有你同路

Chris到30歲左右,財務已很自由,買車買樓,生活無憂。但往往人生的計劃永遠是不似預期的…

Chris 輕描淡寫的説:「因為自己太容易信人,被自己一手創立的公司解僱了!」Chris經歷了難以想像的事業低谷,由他自己一手創立又很成功的公司,最後被自己公司「炒魷」。但憑著屢敗屢戰的企業家精神,Chris最終還是選擇再創業一次!

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「當時很多人都叫我放棄,說沒可能成功,但我覺得只要放低身段、凡事都親力親為落力去做,沒有事是不可能的!」Chris說道。

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】寫一封給自己的信 《BE A BETTER MIRROR》的啓發

慶幸的是,只是花了短短約3年的時間,Chris的生意就能夠走上正軌,當中他提到一個重點:「全賴同事的支持,互相扶持,互補不足,才能達到如此創舉!我們的關係除了同事,有時候更像是一家人!」

一個人的能力總有極限,而且每人每日的時間只有24小時,如果要一個人拉動整個團隊,既吃力而成效又低;如果團隊中的每一位都能各司其職,各自發揮自己所長,取長補短,團員與團員之間高度配合,才是邁向成功最重要的一環!

成就自己,更要成就他人!培養下一代的使命!

Chris的公司一直不斷發展、茁壯成長,作為掌舵人的Chris,自然功不可沒,但卻令他萌生出「是時候退下來」的念頭,全因為他覺得讓自己的所知、所得、所學傳承至下一代甚至下下一代,才是他現在最重要的使命。

「現時我希望我的生意是以Business Model的方法做下去,就算公司沒有我,仍能繼續正常Operate,讓更多同事可以有機會主導更多、學習更多…如何培養員工的領導能力、決策能力,是老闆的責任,肯學、肯試、肯搏就同事最重要的技能!」

相關文章:【閃‧亮‧人生@iM網欄】8步曲學會扭計骰秘技 香港Rubik’s Cube大王~Pius Chan

一間健康的公司,確實要有能力在任何時候都能繼續正常營運。

Chris笑說:「我的前半生希望成就自己,會追求物質的滿足。但今日的我,更希望成就我的同事、我的朋友,和我兩個小朋友,希望將他們能比我做得更好,一代傳一代!」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

對Chris來說,現在的他,不再重視對物質的追求,反而簡單的一句「多謝」、「你幫到我」,更令他發自內心的快樂,就連已經離職的同事在過年過節仍會想起他,會約他食飯聚舊,這種窩心確是金錢和物質難以比擬的。

每個人,都是自己的傳奇!

要揀一首對自己最有Inspiration的廣東歌,Chris的選擇是方皓玟的《你是你本身的傳奇》,也是一首我Playlist經常Loop住播的Cantopop!

這首歌是在Chris深陷事業低潮的時候推出,對他來說,每一句歌詞都直擊心扉,就像為他而寫的一首歌。

「只要相信夢 定能飛

高與低 得與失

即使無法躲避

你是你本身的傳奇

憑著你志氣會成大器

學會爭氣 未能放棄…」

「每個人都有自己的夢想,我是一個很喜歡發夢的人,我的夢想,由自己決定,我的人生,由我自己編寫…我,就是我自己的傳奇!」

後記

在Chris身上感受到,不單是一個創業者、一個企業家的永不言敗、永不放棄精神,還有他對傳承及管理團隊的態度,他對同事、對Team Work高度重視的營運作風,說很容易、做其實很難,但Chris卻一一實踐下來!

作為老闆要學會放手、學懂Delegate給下面的同事去放膽做,是很值得我向Chris學習的地方。

看到他走過低谷,再創事業高峰,創造出屬於自己的傳奇、屬於自己的閃亮人生,作為朋友的我也很為他感到驕傲!

正所謂,「未試過點知唔得?唔試就一定唔得!」,而且「失敗乃成功的媽媽」!「Never Say Never」既是我們作為領導者的首要態度,也希望這個正面積極的態度,也能傳遞到給下面的同事們,希望他們都可以帶着這份精神、遇強越強、遇難排難,Just Take Up The Challenge先講!

結果是怎樣雖很難預測,特別是在現今這個大時代裡,市場天天都在變化,但至少,在心態上,首先要容許自己接受新的挑戰,就算結果未如人意,也總算試了做了,無愧於心。

這也正是我寫這專欄的目的。

做生意,遇到挫折、或者去到某階段遇到樽頸、甚至會迷失方向,也是不可避免的經歷。而成功與否,不單只是看生意的規模有多大,能賺幾多錢。我認為最值得高興的,就是將沒可能變成可能!憑自己雙手做實業、從零開始默默去做自己有Passion、自己相信和喜歡的事情,勇敢走我的路,去創做自己的未來。「活著就無悔地、做個你愛的你」!

人生的「高與低,得與失,即使無法躲避」,但對我來說,試過、闖過、跌過再起過,仍然堅持著撐住、繼續盡力及好好的生活,對我來說有經歷的人生才能造就精彩的自己,也是閃亮人生的精萃。

在此祝願我的好友Chris永遠快樂,繼續實現自己的夢想,續撰寫自己的傳奇!

方皓玟Charmaine Fong -《你是你本身的傳奇》 作詞:黃偉文 作曲:陳小霞 我也想哭 你今天知道嗎

賺到幾多願放棄自由嗎

快樂要靠成功嗎 努力拼搏求身價

平凡活一種很公式的笑話 望見爸媽健康身體變差

又再加班 像既定路程嗎

發誓要發光嗎 往後要了無牽掛

燃亮著青春 可喜不可泣 容許你發夢嗎 只要相信夢 定能飛

高與低 得與失

即使無法躲避

你是你本身的傳奇

憑著你志氣會成大器

天公不造美 幾經風浪 也是你 每天追趕 為支撐一個家

被壓抑的 習慣按耐難說出嗎

快樂要靠成功嗎 最後獻上天價

名牌或金飾 該不該珍惜

人總要向上嗎 只要相信夢 定能飛

高與低 得與失

即使無法躲避

你是你本身的傳奇

憑著你志氣會成大器

學會爭氣 未能放棄 就算今天的你哪年紀

活著就無悔地 做個你愛的你

請記得發夢 定能飛

高與低 得與失之間 無法準備

你是你本身的傳奇

前路裡振翅再高飛

即使不完美 只需經歷你自己

*陳剛雄BannerChris *

e-banner 共同創辦人

Wecare 共同創辦人

Inovrap 共同創辦人

Skypower Property 共同創辦人

香港人撐香港品牌共創辦人

BNI EMPIRE 雙鑽石分會創會主席

陳剛雄(BannerChris)從事數碼噴畫工業多年,早於2003年已運用e-commerce及網上平台營銷傳統印刷噴畫服務,於2013尾被自己創辦的噴畫公司辭退。2014再與兩位舊拍檔共同創辦e-banner。

BannerChris先後畢業於理工大學酒店管理學系,及市場及公關學系,更於2015年修畢中文大學行政工商管理碩士學位。e-banner致力於本地及海外提供方便快捷的噴畫服務,運用大數據及互聯網科技,實現智能化及自動化的生產,為傳統噴畫行業帶來新的經營模式。

有關e-banner:

https://hk.e-banner.com/

作者_陳嘉賢簡介: 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢,先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

更多閃‧亮‧人生@陳嘉賢的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機