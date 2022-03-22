飲食股炒邊隻？大家樂341、敘福樓1978、譚仔國際2217短炒藍圖一覽
股市 14:31 2022/03/22
飲食股炒作未止，敘福樓 （01978） 半日股價升逾半成，午後升幅更擴大至逾6%，創月內新高見0.99元；譚仔國際 （02217） 半日股價造好，午後更一度升逾半成，現升逾3%；大家樂 （00341） 則股價回軟，逆市微跌0.3%。政府上日宣布將暫緩全民強檢，市場憧憬放寬晚市禁堂食，飲食股炒起，3隻飲食股揀邊隻？短炒上望目標價看多少？
*港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊 即睇《ET財智Talk》*
華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）分析指，市民消費未必選貴價食品，快餐傾向普及，大家樂 （00341） 受惠機會較大，短綫股價可睇好，未來2至3個交易日如可企穩13元之上，可上望14.5元至15元；敘福樓 （01978） 消費稍為高檔，對股價可否受惠有保留，如企穩1元，上望可睇1.1元；譚仔國際 （02217） 業務於疫情前後差別不大，2.8元會見阻力，潛在升幅不足一成，投資價值不算高，建議回落至2.6元以下才入市，勝算會較高。
*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（16：03-18：49），聶振邦（Thomas）分析防疫措施漸鬆綁，哪些受惠股可留意* →【按此速睇 - 附time code】
*港股已步熊三階段有何注意？哪些股份可收集？重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析*
欄名 : 3分鐘睇股