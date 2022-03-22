減稅退稅的宏微觀影響

2022年兩會明確了各項減稅降費政策，其中預計減稅和退稅合計額達2.5萬億元人民幣。從宏觀層面看，本輪減稅退稅的經濟意義更多體現在保市場運轉和保民生就業，對經濟增長的直接拉動效應相對次之。從微觀層面看，製造業、建築業、信息通信、有色金屬冶煉等關係國計民生的重要支柱性行業的大量企業將廣泛受益，而這些行業各個生產製造環節均依附着大量的中小民營企業，這對緩解中小企業資金回籠壓力、提振企業信心、穩定市場就業具有積極意義。展望未來，減稅降費仍有空間，從學術討論的視角，我們認為，適時適度提高直接稅比重、降低或取消部分雜項消費稅可能將對長期穩增長、促轉型起到積極作用。

減稅退稅並舉穩定經濟。今年兩會財政部支持減稅與退稅並舉，減稅和退稅合計額達2.5萬億元人民幣。其中新增減稅仍然保持在去年1萬億元左右的規模，同時增加了1.5萬億的留抵退稅。具體來看，減稅基本包括了兩個部分，一是對小規模納稅人階段性免徵增值稅，另一個是減免小微企業所得稅。同時，本次減稅展現出較突出的結構性特徵，比如通過提高中小企業研發費用稅前加計扣除比例，進一步推進中小企業在創新研發的能動性。退稅方面，今年將對小微企業的存量留抵稅額於6月底前一次性全部退還，增量留抵稅額足額退還。同時，財政部還將針對性支持製造業，全面解決製造業、科研和技術服務、生態環保、電力燃氣、交通運輸等行業留抵退稅問題。

減稅降費未來仍有空間。今年財政收入端對經濟增速拉動的作用有限，這意味着財政對經濟增長主要的助力將來自財政的支出端。但長期來看，財政收入端對經濟增長的拉動仍有空間。從學術探討的角度，我們認為：一方面，進一步積極全面深化稅制改革，並相應完善社保體制，進行結構性的減稅降費將是長期主要方向。提高直接稅比重將是降低中國企業稅負、有效調節收入分配、穩定宏觀財政狀況、並促進經濟長效發展的重中之重。另一方面，部分消費稅未來仍有空間進一步降低或直接取消。比如除了煙草酒水等佔比較大的消費稅，其他佔比較小的消費稅項可以適當下調稅率或直接取消。消費稅也可以跟資源稅以及數字經濟時代下的稅收進行掛鉤和調整，從而完善消費稅的稅收結構。

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