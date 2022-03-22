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【全城抗疫】香港太古可口可樂及可口可樂公司 送50萬瓶飲品到隔離設施醫院 為隔離設施人士醫護人員送上關懷

理財智慧 14:35 2022/03/22

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第5波疫情持續嚴峻，各大企業繼續支緩社會。香港太古可口可樂宣佈，為支援本港社區共渡第五波新冠疫情，並答謝一眾前線工作和醫護人員的無私奉獻、時刻緊守崗位，公司決定與可口可樂公司攜手向社區人士捐贈逾50 萬瓶飲品，包括 26,000 箱礦物質水、1,000 箱維他命水和約 2,000 箱咖啡、能量飲品和各種飲料。

 

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以上捐贈的受惠人士將包括入住隔離設施的人士、醫院的患者和前線工作和醫護人員，以及獲社會企業捐贈膳食的弱勢社群。

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【薪酬調查】本港僱員月薪中位數升至1.87萬元　男性平均月薪比女性高逾4000元，詳見【下一頁

【青姐話】人人話見底 其實抵唔抵？

 


面對兩年來的新冠疫情，香港太古可口可樂一直心繫社區，並由 2020 年開始已捐贈逾港幣600萬元的飲品，以支援社區中有需要的人士。

 


太古可口可樂指，將繼續留意疫情發展，並會為社區送上適切的關懷和鼓勵。

【全城抗疫】麥當勞麥麥支持社區 透過明愛捐贈300萬元餐券 3萬個綜援及低收入家庭受惠，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

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