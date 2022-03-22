通用汽車推中國新業務　專注高階高利潤車型入口

▲ 通用汽車宣佈將在中國推出新創汽車入口業務，專注於高利潤、中國市場沒有的標誌性美國汽車款式及潛力品牌。（法新社圖片）

通用汽車宣佈將在中國推出新創汽車入口業務，專注於高利潤、中國市場沒有的標誌性美國汽車款式及潛力品牌。通用汽車總裁Mark Reuss未有透露將會引入哪些牌子及車款，僅表示將包括電動汽車及傳統內燃機汽車，但言談中有提及如Cadillac及其他具標誌性SUV類車款。

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目前該業務內容尚未明確，僅稱是由零開始，具有高度自主性。稍後會分享更多細節。而通用汽車中國區負責人Julian Blissett亦確認會通過入口特色汽車，在中國創建全新、獨立擁有的高階品牌。

利潤或更高

以往通用汽車在中國一直以合資方式營運，實現本地化汽車生產及銷售，未曾有接觸入口業務，可算是近年最大策略改變。據公司發言人稱，2021年通用汽車在中國的整體銷量為 290 萬輛，但並沒有從美國入口。2021 年通用汽車的中國業務收入約為 11 億美元，比 2020 年增加5.86億美元。外界預期通用汽車的全新中國入口業務會是小規模進行，但此類車輛或可帶來更可觀利潤。

據研究公司LMC Automotive的資料，通用汽車過去曾經入口少量Chevrolet Camaro到中國，而汽車製造商以往不參與中國入口汽車業務，主要是受物流及關稅影響，利潤空間不大，統計美國製造並出口到中國的汽車前五位，分別由BMW寶馬及Mercedes-Benz平治包辦。

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責任編輯：王浩賢