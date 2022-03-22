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【連登下架】香港熱門討論區LIHKG連登App　突從蘋果App Store下架

科技 14:04 2022/03/22

分享：

香港熱門討論區連登（LIHKG）今（22日）被用戶發現，已從蘋果應用商店App Store中下架。

香港熱門討論區連登（LIHKG）今（22日）被用戶發現，已從蘋果應用商店App Store中下架，蘋果用戶無法再從App Store下載連登程式，引來大批用戶恐慌。連登管理團隊其後回覆指，並非自願下架，初步懷疑是有會員的留言違反App Store 政策所以被下架，目前正與蘋果溝通。

【蘋果爭議】不守承諾！　蘋果將被荷蘭反壟斷機構罰4,398萬元

【Google Maps故障】全球死機約兩小時　還有甚麼App作替代方案？

有連登用戶較早時間發現，現時已無法從蘋果App Store下載iOS版LIHKG ，也無法搜尋 LIHKG App。而Google Play版則可正常下載。連登管理團隊其後回覆：「已跟進中，但要澄清並非我們自願下架。初步懷疑有會員的留言違反App Store政策，所以被下架。目前正與 Apple溝通。 請大家不要亂信同亂傳流言。」記者嘗試從連登官方網站的iOS應用程式下載連結前往蘋果App Store，同樣出現「無法使用App」的通知。

記者嘗試從連登官方網站的iOS應用程式下載連結前往蘋果App Store，同樣出現「無法使用App」的通知。（App Store截圖）

連登團隊估計，事件與蘋果政策有關，暫時並未全面被下架。而已安裝LIHKG iOS程式的用戶則不受影響，仍能如常使用。

責任編輯：曾曉汶

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