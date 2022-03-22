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【職位薪酬】IT行業十大高薪職位　網絡架構職位最高薪

商業 14:02 2022/03/22

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全球各行業面對人才荒，企業各出奇謀以招聘專業人才，資訊科技領域專才，更是熱門搶手。據全球市場調查機構IDC報告指，數碼科技在2022年將會覆蓋全球近半行業，預計並至2023年全球90%的公司都會加強數碼科技相關業務。

【求職市場】人工智能成主流　兩大熱門職位最搶手

GlassDoor職位薪酬統計調查英國及美國兩地IT行業的平均年薪，列出了2022年的IT數碼資訊科技行業10個最高薪酬職位如下：

1.網絡架構師：電腦系統分析師、網絡系統管理及系統架設職位，是網絡架構範疇中最熱門的職位，該職立的平均年薪為112,690美元（約882,232港元），是整個行業中平均最高薪酬的工作性質工種。

2.雲端架構師：負責開發雲端服務架構，並負責執行、管理、維護及安全性等工作，目前在美國平均年薪137,265美元（約1,074,628港元），是突破百萬年薪的職位；該職位在英國年薪約51,195英鎊（約726,010港元），位列10大IT職位中最高薪酬。

【求職市場】市場形勢變　5招助求職者脫穎而出

3.物聯網架構師：報告指出預計到2027年，全球共有410億個物聯網設備，相關職業也成為熱門IT工作。該職位於美國平均年薪127,454美元（約997,813港元）；英國年薪則是68,822歐元（約592,841港元）。

4.人工智能工程師：以人工智能（AI）結合數據工程、機器學習、數據科學等專業技能，在美國平均年薪119,297美元（約933,951港元）；英國平均年薪52,260英鎊（約538,08港元）。

上列4個高薪職位外，其餘的IT高薪職位包括：5.大數據工程師：美國平均年薪約817,813港元、6.軟件程式開發人員：年薪約765,361港元、7.數據分析科學家：年薪約917,629港元、8.信息安全分析師：年薪約777,209港元、9.數據庫資料管理員：年薪約655,274港元及10.DevOps開發與維護工程師：平均年薪約822,162港元。

責任編輯：向頌勤

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