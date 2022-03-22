【提早暑假】昂坪360月底辦STEM線上親子工作坊 課程連來回纜車換票證只需120元

新冠疫情重創旅遊業，旅遊業紛推招數應對。昂坪360就宣布聯同本地科學教育機構BIG BANG ACADEMY，合推「360小小工程師STEM直播工作坊」，由即日起至3月27日中午12時正，於昂坪360官方網站及指定網上旅行平台，限量推出120元的線上報名套票連來回纜車換票證，原價235的換票證可於纜車重開後的4個月內使用。

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工作坊對象為6至12歲學童，課程由劍橋畢業的BIG BANG ACADEMY科學專家負責設計，內容結合STEM、英語及科學實驗等元素，以「學做小小工程師」及 「了解自然生態」為題，通過網課形式教授學童運用簡單材料，即可製作纜車模型及利用化學原理製造蝴蝶模型。

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上課日期為本月30日及31日，每課時間為1小時，名額300人，教學語言為廣東話，並配以英語生字。

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責任編輯：嚴浩文