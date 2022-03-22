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【提早暑假】昂坪360月底辦STEM線上親子工作坊 課程連來回纜車換票證只需120元

理財智慧 15:17 2022/03/22

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新冠疫情重創旅遊業，旅遊業紛推招數應對。昂坪360就宣布聯同本地科學教育機構BIG BANG ACADEMY，合推「360小小工程師STEM直播工作坊」，由即日起至3月27日中午12時正，於昂坪360官方網站及指定網上旅行平台，限量推出120元的線上報名套票連來回纜車換票證，原價235的換票證可於纜車重開後的4個月內使用。

【青姐話】人人話見底   其實抵唔抵？

工作坊對象為6至12歲學童，課程由劍橋畢業的BIG BANG ACADEMY科學專家負責設計，內容結合STEM、英語及科學實驗等元素，以「學做小小工程師」及 「了解自然生態」為題，通過網課形式教授學童運用簡單材料，即可製作纜車模型及利用化學原理製造蝴蝶模型。

【延伸閱讀】【提早暑假】香港電車姊妹公司叮叮科創 推STEM網上訓練營4月開班

【延伸閱讀】【提早暑假】AlipayHK免費提供10,000張電子讀書卡 每張卡可換領超過200本電子書 助小朋友增長知識

上課日期為本月30日及31日，每課時間為1小時，名額300人，教學語言為廣東話，並配以英語生字。

【溫股知新】宏觀因素唔多妥   亂咁入市捱苦果

【大行點睇】大摩維持中資股「和大市同步」評級 推薦38隻低估值穩健股份【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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