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復星63億人幣增持 上海外灘金融中心50%股權

股樓投資 14:25 2022/03/22

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內地綜合企業復星國際(00656)擴大地產布局，公司宣布以約63.4億元人民幣，向獨立第三方中融國際增持持有上海外灘物業BFC(上海外灘金融中心)的上海復星外灘置業50％權益，至100％。下午2時,復星報8.33元，上升1.8%。

煤氣去年少賺16% 近13年首次不派紅股  詳情請看【下一頁

復星表示，BFC位於上海市黃浦區中山東二路，總建築面積超過42萬平方米，整合辦公、零售、餐飲和娛樂等，是該集團發展的「蜂巢」標竿項目。上海復星外灘置業去年純利3.8億元人民幣，去年底淨資產126.84億元人民幣。根據物業估值報告，截至去年12月，BFC物業價值約230.78億元人民幣。復星表示交易完成後，將間接擁有上海復星外灘置業100％股權，從而發展更符合其生態的商業綜合體項目。

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撰文 : 李尚毅

復星國際（00656） 港股

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