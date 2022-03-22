【新冠疫苗】美國專家認為 未來或每年一針

新冠肺炎病毒肆虐全球多時，各地仍在為抗疫努力。美國有專家認為，未來民眾可能需要每年接種新冠疫苗，防範再次爆發疫情，正如每年流感季來臨前，建議民眾打流感針。

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美國羅莎琳德富蘭克林大學（Rosalind Franklin University）芝加哥醫學院院長Archana Chatterjee周一（21日）表示，為控制新冠病毒，未來非常可能一段時間內需安排民眾接種疫苗，暫時未確定接種間距應是一年﹑兩年或5年，需要更多數據分析後才能確定。

美國食品藥品監督管理局（FDA）將在4月6日召開會議，商討是否需要打第4針，亦討論未來接種疫苗的頻密程度。會議估計為美國未來接種更多新冠疫苗訂立框架，包括劑數相隔時限及批准使用針對特定變種病毒疫苗。

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FDA生物評估及研究中總監馬克斯（Peter Marks）同日表示，疫苗仍是最佳手段防範未來可能出現的新冠疫情，當美國尋找安全地進一步放寬防疫，現階段是時候討論未來接種加強劑的需求。

前FDA局長兼現任輝瑞藥廠董事戈特利布（Scott Gottlieb）亦表示，未來接種新冠疫苗應成為每年一次，直至能從流行病學上理解新冠肺炎病毒，以及現有新冠病毒的威脅會否減弱。

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責任編輯：吳漢培