【烏克蘭戰爭】俄媒稱近萬俄軍陣亡 其後急刪文

俄羅斯親政府報章懷疑因錯手上傳資料，於網站發俄軍死傷數字，聲稱有近萬名俄軍死於烏克蘭。但俄羅斯本月初僅表示有數百名俄軍陣亡，與該報公布的數字明顯有出入，該報數小時後緊急刪除相關數據。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱烏已妥協不入北約 堅持與普京會晤 【下一頁】

《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）被視為親克里姆林宮媒體，周日（20日）下午於網站上載數據，指俄羅斯國防部駁斥烏克蘭聲稱有超過1.4萬俄軍被殺的說法。

《共青團真理報》報道指據俄羅斯國防部的說法，俄軍在烏克蘭的特別軍事行動有9,861名士兵陣亡，及有16,153名士兵受傷。

但該報發布上述文章4小時後，就已經刪除文章內提及的傷亡數字。

俄羅斯對上一次是於本月2日發布官方傷亡數字，聲稱俄烏戰爭爆發以來有498名俄軍陣亡及1,597名俄軍受傷。

澤連斯基拒放棄任何城市 和談讓步需公投 【下一頁】

但如果《共青團真理報》的說法屬實，俄軍在不足一個月的俄烏戰事期間折損的兵力，料為美國為首的聯軍於9年伊拉克戰爭期間陣亡人數的超過兩倍。

《華爾街日報》首席外交事務記者Yaroslav Trofimov於社交媒體Twitter公開《共青團真理報》刊登的數據。他質疑如果該報網站並無遭黑客入侵的話，可能是內部人士取得數據並刻意於網站公開。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲