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【俄烏大戰】俄羅斯擬攻擊美國網絡　拜登籲美企加強網絡安全

科技 13:46 2022/03/22

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拜登近日發布聲明，再次重申俄羅斯正探索美國潛在對象，以發動網絡攻擊。（法新社資料圖片）

自俄羅斯對烏克蘭宣戰後，俄羅斯受到各方制裁而轉戰網絡，向不同企業發動網絡攻擊。近日美國總統拜登表示，根據政府一份情報指，俄羅斯正準備攻擊美國的企業、盟友和合作伙伴，因此拜登警告美企需加強網絡安全保護，惟美國政府拒絕透露或面臨風險的行業。 

【烏克蘭戰爭】俄羅斯間諜衛星已失聯！　黑客組織「匿名者」：成功癱瘓俄羅斯國家航天公司

據外媒《CNBC》報道，拜登近日發布聲明，再次重申俄羅斯正探索美國潛在對象，以發動網絡攻擊。拜登引用了白宮關於防止網絡攻擊的指引，建議美企透過使用多重身份認證系統、備份公司資料、加密數據、更換新網絡密碼，及使用最新的安全修復程序，使企業網絡設備保持在最新的狀態，防止黑客輕易入侵企業網絡並盜取資料。 

美國網絡和技術安全副顧問Anne Neuberger透露，目前政府仍未清楚俄羅斯將向哪些企業和國家部門發動攻擊，惟美府於上周已向數百間公司提供機密簡報，使企業能作好準備。

事實上，美企近月頻受黑客攻擊，美國軟件公司HubSpot於上周五（18日），曾受針對其客戶的攻擊，惟現時仍未能辨識出攻擊者。美國國務院發言人Ned Price表示，已向俄羅斯明確表明，若俄方向美國重要部門發動網絡攻擊，俄方將需付出高昂的代價。

【俄烏大戰】美國FBI、歐盟相繼發出警告　衛星通訊網絡遭黑客攻擊數量飆升

【機迷熱話】黑客破壞《艾爾登法環》存檔　遊戲角色會反覆摔死

責任編輯：文睿

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