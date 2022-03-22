【交友App】Tinder母企推單身父母專用交友App　助協調約會日期+避開照顧孩子時間

▲ 交友App巨頭Tinder母企Match Group，昨（21日）宣布推出專為單身父母而設的新交友App「Stir」，旨在消除在美國的單身父母約會時的障礙。 （官網截圖）

交友應用程式（App）成為都市人認識新朋友或伴侶的新興方法，惟主流平台的主要服務對象也是年輕單身用家，難以滿足其他背景用家的需求。交友App巨頭Tinder母企Match Group，昨（21日）宣布推出專為單身父母而設的新交友App「Stir」，旨在消除在美國的單身父母約會時的障礙。

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據外媒《CNN》報道，Match Group表示現有的交友App未能解決單親父母約會時的特定需求，因此Stir將向用家提供「我的空閒時間」（I am usually free…）功能，使配對後的用家可以輕鬆協調雙方約會日期，避開需要照顧孩子的時間。另外，用家將透過回答個性和價值觀等問題，從而與較為合拍的用家進行配對。

Match Group垂直市場（Vertical Market）副總裁Dinh Thi Bui表示，該企透過每年針對單身人士的調查發現單身父母很難約會，部分單身父母更會因有小孩子而感到恥辱，因此傾向與有相同情況的對象約會。Match Group希望推出新的交友App後，能為單身父母建立一個支持性的社交網絡。

Stir已於國際單親日（National Single Parent Day，21日）在美國推出，美國用戶可在Apple App Store和Google Play下載該App。雙方用戶配對後，可免費發送消息。

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責任編輯：文睿

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