【行業分析】內地券商業維持景氣 三因素支撐後市

數據顯示，中國首兩個月印花稅1,137億元（人民幣，下同），按年增長13.3%。其中，證券交易印花稅737億元，按年增長10.7%。內地報道指，截至周一（21日）收市，內地券商板塊已有3家公司發布去年業績，有2家去年營業收入和淨利潤實現雙增長；另還有22家公司發布2021年度業績快報，有21家在去年營業收入和淨利潤實現雙增長，佔比超九成，其中，中國銀河（06881）、中信證券（06030）等，其營業收入增長均超過40%。

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雖然，A股的證券板塊出現一定回調，券商板塊3月以來累計下跌3.8%，但仍能跑贏大市，板塊內有28隻股份跑贏大市，佔比近六成，其中，華林證券（深：002945）和中銀證券（滬：601696）強勢，分別上漲22.7%、15.7%。分析指，過去幾年券商行業的經營和盈利呈現穩健增長態勢，注冊制方面的改革紅利有利於券商行業今年的經營表現和板塊表現。同時，券商是股市晴雨表，正在企穩走好的中國經濟和今年寬鬆流動性環境，對今年A股市場表現較為有利，券商板塊會隨A股市場的整體表現受益。

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有基金經理表示，有三方面因素支撐券商板塊的後市表現。一是，近幾年證券行業景氣度一直持續向上，但整體估值卻處於歷史低位，表明業績與估值出現了明顯的背馳；二是，本次金融委會議再次強調了穩增長的決心，最新的經濟數據也反映了穩增長稍有見效，從歷史過往數據來看，證券板塊往往在經濟企穩和流動性尚未收緊時會有好的表現；三是，在資本市場改革，財富管理行業大發展等因素推動下，有利於證券行業盈利能力進一步提升。

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記者：林衛