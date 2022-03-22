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【險資買乜】資金布局採「以我為主」策略 險資持股路綫圖曝光

股樓投資 14:42 2022/03/22

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隨着2021年報披露，保險資金持倉情況逐漸曝光。根據內地統計，有42家保險機構和產品出現在上市公司前十大股東名單中。險資人士指，現在是配置股票資產的好時機，建議採取「以我為主」策略，重點關注國產替代、內需消費、金融地產、國防軍工等領域。

【同場加映】青姐話：人人話見底 其實抵唔抵？

Wind數據顯示，在目前已公布年報的上市公司中，中興通訊（深：000063）被險資新增持有股份最多。截至2021年底，新華人壽保險-新傳統產品持有中興通訊2,803萬股，在中興通訊股東名單中位列第十。另外，水晶光電（深：002273）、節能風電（滬：601016）、運達股份（深：300772）、涪陵榨菜（深：002507）被險資新增持股票數量均超過500萬股。

【延伸閱讀】2022年部署：麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻，請按【見下頁

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從險資重倉流通股所屬行業來看，銀行業依然獨佔鰲頭，險資重倉股前十名中有一半來自銀行業，還有，電信、廣播電視和衛星傳輸服務等行業也是險資重倉的對象。國壽資產認為，權益市場風險偏好已出現明顯修復。倉位中性的險資有望立足絕對收益角度，逐漸利用底部震蕩機會逢低加倉。

【同場加映】溫股知新：宏觀因素唔多妥 亂咁入市捱苦果

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記者：林衛

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增持 節能風電（滬：601016） 涪陵榨菜（深：002507） 水晶光電（深：002273） 板塊 股票 中興通訊（深：000063）

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