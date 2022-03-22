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【券商點睇】國常會五措施提振市場信心 旨在明確政策一致性

股樓投資 14:51 2022/03/22

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國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，延續了上周國務院金融委會議的定調。此次國常會從五方面進行部署，一是加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，堅持不搞「大水漫灌」，同時運用貨幣政策工具保持社會融資適度增長。二是保持政策穩定性，近年來穩定經濟、激發活力的政策要盡可能延續，防止出台不利於市場預期的政策。三是按照市場化法治化國際化原則，穩妥處理好資本市場運行中的問題，營造穩定透明可預期的市場環境。四是密切跟蹤國內外形勢，採取針對性措施提振市場信心。五是穩外貿穩外資，保持人民幣滙率基本穩定和國際收支基本平衡。

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申萬宏源首席經濟學家楊成長表示，這說明政府層面高度重視資本市場的平穩健康發展，進一步提升了政策空間和政策權威性。國常會意在促進實體經濟的發展，維護金融市場的穩定，保持市場流動性充裕，保持政策預期一致性，提高市場主體信心。

【延伸閱讀】港交所388：全年業績後 大行最新評級和目標價一覽，請按【見下頁

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東方證券首席經濟學家邵宇認為，此次國常會是對金融委專題會議的升級，從層級來看，國務院可以協調的部門更多，對於保障資本市場平穩運行、穩定預期可發揮的作用更大，可以有效協調各個部門來綜合發力，穩定市場預期。中信證券首席經濟學家明明表示，近期，在一系列政策護航下，A股回穩。此外，近期地緣政治衝突仍未緩和，需關注海外局勢變化對國內的溢出影響，如大宗商品的價格波動、海外央行緊縮政策的溢出效應、對國內經濟和市場的影響等。

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記者：林衛

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李克強 國務院金融穩定發展委員會 經濟

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