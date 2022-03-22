【支援中小企】生產力局研發及顧問等服務半價　疫下資助配對如常

▲ 生產力局的研發及顧問服務、測試服務，以及場地租借服務，費用將會寬減50%。（資料圖片）

本港第五波疫情尚未平復，生產力促進局希望藉一系列措施，協助中小企及市民渡過難關。措施包括寬減部分服務費用50%、推出方案協助企業疫下數碼轉型。

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在新措施下，生產力局的研發及顧問服務、測試服務，以及場地租借服務，費用將會寬減50%。同時，當局亦擔任10多項政府資助計劃的執行機構，短期內亦會配合政府推出2項與抗疫相關的特別資助計劃，分別是「中醫藥發展基金」齊心抗疫-中醫藥遙距診療計劃 及「回收基金: 一次性前線回收業員工資助計劃」。

在家工作兼自助學習

因應疫情下不少企業亦實行在家工作，生產力局推出免費網上學習平台，讓在家工作中小企員工隨時隨地網上自助學習，課程更涵蓋「未來技能 FutureSkills」相關課程，如人工智能、區塊鏈、雲端運算、大數據等。另外亦有「中小企數碼化入門方案包」，協助企業數碼轉型。在內地及海外設廠的港商更可利用智能實時遙距監察生產線，實時遙距視察廠房。

經二合一專線 查詢資助計劃

疫情資訊每日更新，引起不少混亂。生產力局的Whatsapp帳戶連接「香港政府COVID-19」WhatsApp熱線 (9617 1823)，協助接收中小企在疫情下的查詢。

企業在疫情下欲申請各類資助，生產力局的「中小企資援組 SME ReachOut」 設有「二合一專線服務」 2788 6868及專屬電郵sme_reachout@hkpc.org，方便中小企查詢。疫情期間亦會透過網上推廣、網絡研討會及「一對一」諮詢等活動，協助企業配對合適的資助計劃方案。

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責任編輯：葉泳珊