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【蘋果5G】iPhone、iPad連接5G網絡超耗電？　外媒：4G續航時間較長

科技 16:00 2022/03/22

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iPhone SE 3在4G上的續航時間，比連接到5G長約1小時。（Apple截圖）

由iPhone 12開始，到最近新推出的iPhone SE、iPad Air和iPad mini，蘋果（Apple）旗下產品系列已逐步加入5G應用。外界也相當關注，連接5G網絡是否會使產品的耗電速度更快速？《華爾街日報》近日對蘋果不同產品分別連接5G和4G的情況下，進行耗電量測試，結果一如外界所料，發現連接5G較4G更為耗電。

【蘋果動向】郭明錤：Apple Watch Series 3 將於今年第三季停產

該項測試在iPhone SE 3、iPhone 13 Pro、iPhone 13 mini和iPad Air上進行，每件產品都分別會在連接5G及4G LTE網絡，分別持續播放質量設置為「自動」的YouTube影片，直至把電量用完。

從測試結果可見，所有產品在4G的續航時間都較長。（9to5mac截圖）

從測試結果可見，所有產品在4G的續航時間都較長。iPhone SE 3在4G上的續航時間，比連接到5G長約1小時。至於iPad Air和iPhone 13 mini，續航時間則多約1.5小時。iPhone 13 Pro在4G的續航時間，則較在5G多2.5小時。

【蘋果iPad】蘋果新一代iPad Air 5機背現怪聲　全因機身太單薄？

但需要注意的是，參與這些測試的產品都不是連接至超強大功率的mmWave 5G。相反地，它們是連接到低於6GHz 的5G，而它提供的網速是較mmWave慢，因此理論上這次測試使用5G對電池續航力的影響是較小。

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）將於本周五（18日）正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

責任編輯：陳卓賢

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