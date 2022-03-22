【烏克蘭戰爭】澤連斯基稱烏已妥協不入北約 堅持與普京會晤

俄羅斯烏克蘭戰爭持續接近一個月，烏克蘭總統澤連斯基周一（21日）再次要求與俄羅斯總統普京會唔，重申烏克蘭不會加入北約，來換取俄烏停火。澤連斯基稱烏克蘭已經「妥協」，並指基輔準備好討論克里米亞及頓巴斯地區問題。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周一晚上接受當地電視台訪問，再次承諾烏克蘭不會尋求加入北約，以換取俄烏停火、俄羅斯軍隊撤離及烏克蘭安全保證。

澤連斯基續指，烏克蘭不加入北約對所有持分者來說是一種「妥協」（compromise），包括在北約問題上不知如何回應烏克蘭的西方國家、尋求安全保障的烏克蘭以及不希望北約進一步擴張的俄羅斯。

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澤連斯基再次要求與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行面對面會談，表示必須與普京會晤，才能理解俄方是否希望停戰。澤連斯基稱基輔已準備好在停火後，討論克里米亞、頓涅茨克及盧甘斯克地區，並採取措施提供安全保障。

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責任編輯：郭麗明