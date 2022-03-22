【疫下速遞】食肆推地區團購救亡　食物配送物流需求旺

▲ 除了醫療、抗疫需求外，餐飲業被禁晚市堂食，也造就了食物配送的物流需求。（CALL4VAN Facebook圖片）

本地疫情嚴重，各行各業亦出現員工染疫、擾亂人手安排等情況出現。一些大型物流服務供應商因人手不足，更一度僅提供有限度服務。

【疫下速遞】藥物速遞需求強勁 物流平台訂單急增5倍

然而，疫下速遞需求增加，CALL4VAN創辦人符棨朝認為，情況令不少訂單轉分散型小型平台，而CALL4VAN近期的訂單亦較12月尾上升3成至4成，亦增加了一些來自電器代理、醫療物資的項目，每星期從自家貨倉出車3至4次。

Pickupp創辦人彭子楓也指，1月至3月期間，訂單數量上漲9成至1倍，醫療相關訂單更升超過1倍。據該平台統計的數據顯示，每一分鐘便有港人網購一盒快速檢測包，每2小時便有一宗中西藥訂單，反映醫療物資配送需求相當龐大。

跨區外賣盛行 帶旺物流平台

除了上述提到的醫療、抗疫需求外餐飲業被禁晚市堂食，也造就了食物配送的物流需求。符棨朝解釋，不少食肆為救亡，推出地區外賣團購，亦會使用本地配送服務。其實疫情初初爆發時，CALL4VAN亦有推出類似的合作，但疫情緩和及人手限制等因素後，已漸漸暫停該服務。但隨著餐廳再次被禁晚市堂食，地區外賣團購的訂單需求再現，現在該企甚至要安排一名同事，專門負責處理地區團購。

Pickupp的彭子楓也發現，該企旗下網購平台「Shop On Pickupp」，有不少本地糕點、甜品上架，同樣見到此趨緩。彭子楓指，疫情下該平台的訂單不跌反升，生意更翻了5倍；同樣加大了該企2至4小時配送訂單需求。

【優惠著數】4月將發放新一輪電子消費券 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

【社交距離】4月底放寬晚市堂食 酒樓：估計初期生意僅5成

記者：葉泳珊