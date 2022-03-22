【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚

▲ 華置主席、「大劉」長子劉鳴煒封盤？ 於社交媒體上載相片疑宣布再婚

劉鑾雄（大劉）長子、華人置業 （00127） 董事會主席劉鳴煒疑似再婚。劉鳴煒於社交媒體上發布了一張照片，室內玻璃及門貼了「囍」字，並有一對男女相擁，男方背影擬似為劉鳴煒，女方則身穿白色套裝及手拿花球，旁邊有一名女士雙手拍掌，估計是證婚律師。貼文亦寫上「05/03/2022」，外界猜測是註冊成婚的日子。

劉鳴煒兩年前被爆出戀上新歡簡雪忻（Joyce），Joyce年紀比劉鳴煒小10歲，曾為全港首個P2P租車平台「Carshare.hk」的創辦人之一，市傳兩人在2016年的港台節目《我係乜乜乜》認識結緣。據指，Joyce中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway， University of London）攻讀經濟學，成為莫文蔚及莊梅岩的師妹，2012年以First Hon佳績畢業，在學時期已是學霸，與何超蓮是同屆同學。

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劉鳴煒今日上傳照片不久，已獲500多個「Like」，以及逾100個留言。

現年42歲的劉鳴煒身兼多職，除了是華置主席，也是智經研究中心副主席、香港海洋公園董事局主席。

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