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【Package劉】「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚

Hot Talk 13:17 2022/03/22

分享：

華置主席、「大劉」長子劉鳴煒封盤？　於社交媒體上載相片疑宣布再婚

劉鑾雄（大劉）長子、華人置業 （00127） 董事會主席劉鳴煒疑似再婚。劉鳴煒於社交媒體上發布了一張照片，室內玻璃及門貼了「囍」字，並有一對男女相擁，男方背影擬似為劉鳴煒，女方則身穿白色套裝及手拿花球，旁邊有一名女士雙手拍掌，估計是證婚律師。貼文亦寫上「05/03/2022」，外界猜測是註冊成婚的日子。

劉鳴煒兩年前被爆出戀上新歡簡雪忻（Joyce），Joyce年紀比劉鳴煒小10歲，曾為全港首個P2P租車平台「Carshare.hk」的創辦人之一，市傳兩人在2016年的港台節目《我係乜乜乜》認識結緣。據指，Joyce中學畢業於名校瑪利諾修院學校，2009年考入英國倫敦大學旗下的皇家哈洛威學院（Royal Holloway， University of London）攻讀經濟學，成為莫文蔚及莊梅岩的師妹，2012年以First Hon佳績畢業，在學時期已是學霸，與何超蓮是同屆同學。

    點擊圖片放大
    +2

劉鳴煒今日上傳照片不久，已獲500多個「Like」，以及逾100個留言。

現年42歲的劉鳴煒身兼多職，除了是華置主席，也是智經研究中心副主席、香港海洋公園董事局主席。

相關文章：【華置127】華置去年度轉蝕35億不派末期息　出售恒大股份錄已變現虧損近79億

相關文章：【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」

【ET財智Talk】港股第二季有望反彈？　 滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊 （立即收看）

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港股 劉鳴煒 劉鑾雄 華人置業（00127）
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