【疫下速遞】藥物速遞需求強勁　物流平台訂單急增5倍

▲ 小型訂單的物流服務的需求熾熱。（受訪者提供圖片）

本地第五波疫情爆發，令市民的生活習慣進一步轉移至網上，亦使小型訂單的物流服務的需求熾熱。本地物流平台訂單急增3成至1倍，增幅來自運送藥物、抗疫物資等。

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遙距診症以往在香港並不普遍，但自新一輪疫情爆發，各大中西醫診所亦推出視像應診服務，病人足不出戶便可看醫生，亦減少病毒傳播風險，但必需配合藥物速遞服務。

醫療保健訂單急增5倍

與此同時，第五波疫情引發各種搶購潮，包括快速檢測套裝等防疫物資、生活雜貨等。這些新趨勢均令物流平台的快速配送服務需求增加，亦令業者新增更多客戶，且覆蓋不同行業。

Lalamove表示，留意到更多市民留家抗疫或留家工作，受疫情刺激的需求包括電商網購、餐飲食材及醫療保健，特別是遙距診症加速藥物速遞的需求。該企香港區總經理周嘉健透露，3月首兩星期與1月同期比較，醫療保健相關的訂單急增5倍。

需成立100人Dirty Team

另一物流平台Zeek，其聯合創辦人兼策略總監范俊彥亦透露，在第五波疫情爆發後，平台整體訂單增加5成至1倍。有不少更是需要30分鐘至4小時內完成配送，且貨品種類廣泛。當中與抗疫相關的項目，例如運送快速檢測包、藥物等，訂單數量更上升超過1倍。

疫下吸納了診所、學校、企業及社福機構的新客戶。該平台甚至需要成立50至100人的「Dirty Team」，專門負責運送檢測物資到化驗所。

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記者：葉泳珊