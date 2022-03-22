▲ 【業績|地產股】嘉華國際去年溢利上升3%、末期息0.14元 公司：繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇

嘉華國際 （00173） 去年營業額上升38%至162.2億元，溢利上升3%至33.55億元；核心盈利為29.3億元，末期股息每股0.14元。

期內，嘉華國際已簽約之應佔銷售約為143億元，主要來自香港之嘉峯匯、嘉熙及維港滙；中國內地之上海嘉瀧匯及嘉濤灣、東莞嘉譽灣，及蘇州嘉致峰。而已簽約但未確認之應佔銷售約為86億元，預計於今、明年入賬。

補充土地儲備方面，集團參與了一合營項目，持有其49%權益，以合作方式發展一幅位於上海虹口區的用地，其總樓面面積約47,000平方米，提供住宅單位及商業設施。

集團表示，繼續審慎有序地於香港、珠三角及長三角地區尋求機遇，適當地補充土地儲備。

集團將於今年推售新的合營項目，包括錦上路站第一期物業發展、啟德發展區第4A區1號及2號，以及日出康城第十一期物業發展，也繼續推售各個項目的餘下單位。各個項目如期施工，進展良好，及嘉峯匯的已售單位於2022年繼續交付。

至於中國內地方面，位於上海的新合營項目招商云璽及位於南京的新獨資項目嘉宏峰，已於今年1月及2月分別推售，市場反應非常理想。集團將會視乎市況於今年推售更多位於上海、南京及蘇州的新項目。集團發展中項目的整體工程如期進行，而多個於上海、蘇州、東莞及江門等地區的項目，預計於2022年竣工。

銀娛去年股價大瀉三成 拖累嘉華公平減值32億元

另外，集團持有銀娛 （00027） 1.62億股股份或約3.73%權益的投資，按公平值列賬並分類為非流動資產，去年底其公平值佔集團總資產8%。集團指，銀娛之股價由去年底每股60.25元下跌至每股40.4元。公平值減少港幣32.25億元，已計入儲備中。

集團指，2019冠狀病毒病確診個案回升將會對銀娛近期的財務業績構成影響。然而從中、長期而言，銀娛仍充滿信心，並準備好以 第三及四期項目迎接未來的增長，並繼續視銀娛為一優質的長期投資。

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編輯：姚卓然