【烏克蘭戰爭】美秘密取得蘇聯防空設備 運至烏克蘭

美媒《華爾街日報》報道，美國數十年前取得一批蘇聯製防空設備，本來是用於檢查俄軍技術。但美方據報正運送這批防空設備至烏克蘭，由於烏克蘭軍熟悉蘇聯軍備，美方相信這批軍備有助烏軍抵禦俄軍。

【烏克蘭戰爭】俄抗議拜登稱普京「戰犯」 威脅斷絕兩國關係 【下一頁】

《華爾街日報》周一（21日）引述美方官員指，美國數十年前通過一項耗費約1億美元（約7.8億港元）的秘密計劃購買蘇制防空設備，包括SA-8 短程地對空導彈系統，目的是為了檢查俄軍軍事技術及協助訓練美軍。

美國獲得的一部分武器保存於阿拉巴馬州的Redstone Arsenal，其中SA-8導彈能夠很容易與地面部隊一起移動，並為飛機和直升機提供掩護。

美國據報正向烏克蘭運送這一批防空設備，支援烏軍抵禦俄羅斯的空襲及導彈攻勢。美媒指烏軍已經熟悉蘇聯防空系統的運作，因此這批武器對烏克蘭軍隊很有用。

據悉，美國不會將來自白俄羅斯的S-300防空導彈送往烏克蘭。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒放棄任何城市 和談讓步需公投 【下一頁】

美國國家安全委員會和國防部均拒絕回應美國具體向烏克蘭運送了哪些武器，因烏克蘭人正為國家而戰，避免公開武器會影響烏軍軍事部署。

俄羅斯政府表明，任何西方國家如向烏克蘭提供武器都會被視為直接參戰。美國政府過去一個月批准了超過10億美元（約78億港元）的對烏軍事援助，但為免引起俄方不滿而拒絕披露具體援助內容。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲