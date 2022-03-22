  • 25°C
香港時間 : 2022322日 (二) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】拜登駁斥俄指美有生化武器 稱普京考慮在烏動用

環球社會熱點 13:03 2022/03/22

分享：

俄羅斯烏克蘭戰爭持續，美國總統拜登周一（22日）出席商業會議時，駁斥俄羅斯指美國在歐洲有生化武器的言論。拜登反指俄羅斯總統普京考慮在烏克蘭使用生化武器，但未進一步提供證據。

澤連斯基拒放棄任何城市 和談讓步需公投 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一出席商業會議提及俄烏戰爭，表示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已毫無退路，只好捏造新事端，稱華府在美國及歐洲有生化武器，拜登反駁絕非事實。

拜登續指，俄羅斯又聲稱烏克蘭擁有化武，但有清楚跡象表明，普京正考慮使用生化武器，惟拜登沒有提供證據。

俄羅斯國防部被指，在沒有證據情況下，指責基輔打算向民眾動用化武，目的是指控莫斯科在烏克蘭展開「特殊軍事行動」後使用化武。

拜登訪歐商討俄烏局勢 歐盟考慮禁運俄石油 【下一頁】

事實上，華府官員及盟國早前亦反駁俄方對烏克蘭擁有生化武器的指控，認為俄羅斯很可能以此作藉口，合理化其發動生化襲擊。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）早前與俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）通話，警告倘俄羅斯決定在烏克蘭使用生化武器，需要承擔後果。

歐盟高級外交官亦透露，一旦俄羅斯在烏克蘭發動化武襲擊，歐洲將實施能源禁運。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄法院指Meta為極端組織 續禁FB及IG
今日
【烏克蘭戰爭】俄法院指Meta為極端組織 續禁FB及IG
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒放棄任何城市 和談讓步需公投
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒放棄任何城市 和談讓步需公投
【烏克蘭戰爭】俄軍空襲基輔 媽媽肉軀護6周大愛女
今日
【烏克蘭戰爭】俄軍空襲基輔 媽媽肉軀護6周大愛女
【烏克蘭戰爭】俄炮轟基輔購物中心最少8死 巡航導彈擊烏軍事設施
2022/03/21
【烏克蘭戰爭】俄炮轟基輔購物中心最少8死 巡航導彈擊烏軍事設施

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄法院指Meta為極端組織 續禁FB及IG
今日 13:03
【烏克蘭戰爭】俄法院指Meta為極端組織 續禁FB及IG
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒放棄任何城市 和談讓步需公投
今日 10:51
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒放棄任何城市 和談讓步需公投
【烏克蘭戰爭】俄軍空襲基輔 媽媽肉軀護6周大愛女
今日 08:05
【烏克蘭戰爭】俄軍空襲基輔 媽媽肉軀護6周大愛女
地緣政治 外交 美國 拜登 戰爭 普京 俄羅斯 烏克蘭

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒任何城市投降 望與普京直接對話（不斷更新）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】俄法院指Meta為極端組織 續禁FB及IG

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】哈里梅根或去奧斯卡頒獎 拒返英悼菲臘親王
【英國王室】哈里梅根或去奧斯卡頒獎 拒返英悼菲臘親王
【烏克蘭戰爭】碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助
【烏克蘭戰爭】碧咸借IG帳戶揭哈爾科夫慘況 望有更多援助
【Omicron】福西指亞變種BA.2傳播力高60% 美確診料增
【Omicron】福西指亞變種BA.2傳播力高60% 美確診料增
【烏克蘭戰爭】土耳其指俄烏接近達成和平協議 遭俄方否認（第二版）
【烏克蘭戰爭】土耳其指俄烏接近達成和平協議 遭俄方否認（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月22日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒任何城市投降 望與普京直接對話（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基拒任何城市投降 望與普京直接對話（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款