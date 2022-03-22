【烏克蘭戰爭】拜登駁斥俄指美有生化武器 稱普京考慮在烏動用

俄羅斯烏克蘭戰爭持續，美國總統拜登周一（22日）出席商業會議時，駁斥俄羅斯指美國在歐洲有生化武器的言論。拜登反指俄羅斯總統普京考慮在烏克蘭使用生化武器，但未進一步提供證據。

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拜登（Joe Biden）周一出席商業會議提及俄烏戰爭，表示俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已毫無退路，只好捏造新事端，稱華府在美國及歐洲有生化武器，拜登反駁絕非事實。

拜登續指，俄羅斯又聲稱烏克蘭擁有化武，但有清楚跡象表明，普京正考慮使用生化武器，惟拜登沒有提供證據。

俄羅斯國防部被指，在沒有證據情況下，指責基輔打算向民眾動用化武，目的是指控莫斯科在烏克蘭展開「特殊軍事行動」後使用化武。

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事實上，華府官員及盟國早前亦反駁俄方對烏克蘭擁有生化武器的指控，認為俄羅斯很可能以此作藉口，合理化其發動生化襲擊。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）早前與俄羅斯安全委員會秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev）通話，警告倘俄羅斯決定在烏克蘭使用生化武器，需要承擔後果。

歐盟高級外交官亦透露，一旦俄羅斯在烏克蘭發動化武襲擊，歐洲將實施能源禁運。

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責任編輯：郭麗明