【烏克蘭戰爭】俄抗議拜登稱普京「戰犯」 威脅斷絕兩國關係

美國總統拜登早前就俄羅斯與烏克蘭戰爭，稱俄國總統普京為「戰犯」。俄羅斯外交部嚴正批評言論，召見美國駐俄羅斯大使，抗議拜登言論「不可接受」，威脅兩國關係處於斷絕邊緣。美國五角大樓則對拜登言論表示認同。

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拜登（Joe Biden）上周曾公開聲稱，認為普京（Vladimir Putin）是戰犯（war criminal）。俄羅斯外交部周一（21日）表示，已召見美國駐俄羅斯大使，抗議拜登「不可接受」（unacceptable）言論。外交部聲明更指出，拜登言論將美俄關係置於斷絕邊緣。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，俄方大軍進襲烏克蘭，造成大量烏克蘭平民喪命，但同時公然指摘「言論不當」，對於俄方抗議感受良多。五角大樓則認同拜登所言，稱持續有報告指俄軍無差別故意攻擊平民，認為明顯是俄軍的戰爭罪行。

美國與前蘇聯自1933年起維持外交關係，即使冷戰期間亦未曾斷絕，但俄羅斯今年入侵烏克蘭後，兩國關係更見緊張。

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責任編輯：吳漢培