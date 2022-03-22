【元宇宙】高通宣布投資7.8億　成立Snapdragon元宇宙基金

美國芯片大廠高通行政總裁艾蒙（Cristiano Amon）一直看好「元宇宙」（Metaverse）發展，積極部署開發元宇宙產業。高通今（22日）宣布，將投資高達1億美元（約7.8億港元），設立Snapdragon元宇宙基金（Snapdragon Metaverse Fund），旨在協助開發商和相關企業打造獨特、沉浸式的延展實境（XR）體驗，以及延伸的核心擴增實境（AR）和相關的人工智能（AI）技術。

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高通指出，這項基金計畫透過結合高通創投（Qualcomm Ventures），對XR企業的創業投資和高通技術公司的一項補助計劃部署資金，為包括：遊戲、健康和保健、媒體、娛樂、教育和企業等領域、打造XR體驗的開發商生態系，提供資金援助。

高通表示，Snapdragon元宇宙基金將透過創業投資和開發商生態系的內容計畫補助金，協助實現和促進涵蓋整個生態系的創新發展。此外，接受投資和補助的廠商，有機會接觸到最尖端的XR平台技術、硬體套件、全球投資者網路以及共同行銷和推廣的機會。

夥Square Enix 拓沉浸式遊戲體驗極限

此外，高通宣布與知名遊戲大廠Square Enix公司合作，為Square Enix遍佈全球的開發工作室與智慧財產權（IP）網絡探索XR體驗。在這合作基礎上，Square Enix的先進技術部門（ATD）將於Snapdragon Spaces XR開發者平台上運作，雙方將攜手拓展沉浸式遊戲體驗的極限。

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責任編輯：曾曉汶