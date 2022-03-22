【業績｜內需】恒安國際全年少賺29%、削末期息至0.7元人幣　股息率達5.7厘、半日股價創12年低

恒安國際 （01044） 公布，2021年盈利按年跌29%至32.7億元（人民幣，下同）。恒安國際擬派末期股息0.7元，按年少46%；全年股息1.7元人民幣，按年少32%。恒安國際今日半日跌4.4%，中午報36.65港元、創2009年低位，現價周息率約5.7厘。

恒安國際去年收入跌7%至207.9億元，毛利率跌4.9百分點至37.4%，公司指，木漿價格上升的負面影響於下半年顯著呈現，但集團為維持市場競爭力而未有將成本壓力轉嫁予消費者，受木漿價格仍然處於高位，而且去年上半年集團的木漿成本較低，預計2022年年的毛利率持續受壓。

雖然派息金額減少，恒安國際指出，連同年內回購9.37億元，全年以29.3億元回饋股東，佔公司2021年權益持有人應佔利潤約89.4%，較2020年67.7%明顯提高。

在主要產品分類，恒安衛生巾業務銷售收入跌8.1%至61.2億元，佔集團整體收入接近29.4%，公司指主要受銷售管道碎片化、競爭對手進取的促銷策略影響。

紙巾業務銷售收入下跌約5.2%至98億元，佔集團整體收入接近47.3%，若然同樣受同業促銷，恒安指集團下半年搶佔市場份額，銷售逆勢增長。

紙尿褲業務銷售收入下跌約14.5%至12.2億元，佔集團整體收入約5.9%。

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