【業績｜內需】恒安國際全年少賺29%、削末期息至0.7元人幣　目前木漿價格處於歷史高位（第二版）

▲ 【業績｜內需】恒安國際全年少賺29%、削末期息至0.7元人幣 股息率達5.7厘、股價創12年低

恒安國際 （01044） 公布，2021年盈利按年跌29%至32.7億元（人民幣，下同）。恒安國際擬派末期股息0.7元，按年少46%；全年股息1.7元人民幣，按年少32%。恒安股價全日跌3.7%，收報36.95港元，現價股息率約5.7厘。

管理層表示，目前木漿價格處於歷史高位，難以判斷未未價格走勢，唯有盡量控制庫存，按需要採購，而且目前公司約有4個月的庫存，只是疫情阻礙部份運送，但手頭上的木漿價格較現價低，今年木漿的成本壓力仍可控。除了木漿，石化原料、高分子等原材料也有成本壓力，但不認為對今年造成的影響會較去年大。集團今年進一步推廣高毛利產品，令高端產品的佔比提升，例如高端衛生巾系列「Space 7」只有單位數的佔比，仍有大的增長空間。

管理層又指，集團在中端市場減少促銷力度，以及在毛利較低的產品上，開始調高中端零售價，引導消費者購買高端產品，但強調未是時候大幅提升中端零售價。同時，行業出現整合，很多小廠家關閉，能夠承擔成本壓力的大企業可獲得更大的市場份額。另外，集團去年起也提升了內部管理及運營效率，應對成本壓力。

雖然內地近期爆發疫情，但恒安指，首季紙巾及紙尿褲業務等表現都較去年好。對於海外市場，管理層指，海通佈局是較長遠的願景，目前不打算直接出口產品至海外，傾向留意合資或收併購的機會。

去年收入跌7%、毛利率跌4.9百分點

恒安國際去年收入跌7%至207.9億元，毛利率跌4.9百分點至37.4%，公司指，木漿價格上升的負面影響於下半年顯著呈現，但集團為維持市場競爭力而未有將成本壓力轉嫁予消費者，受木漿價格仍然處於高位，而且去年上半年集團的木漿成本較低，預計2022年的毛利率持續受壓。

雖然派息金額減少，恒安國際指出，連同年內回購9.37億元，全年以29.3億元回饋股東，佔公司2021年權益持有人應佔利潤約89.4%，較2020年67.7%明顯提高。

在主要產品分類，恒安衛生巾業務銷售收入跌8.1%至61.2億元，佔集團整體收入接近29.4%，公司指主要受銷售管道碎片化、競爭對手進取的促銷策略影響。

紙巾業務銷售收入下跌約5.2%至98億元，佔集團整體收入接近47.3%，若然同樣受同業促銷，恒安指集團下半年搶佔市場份額，銷售逆勢增長。

紙尿褲業務銷售收入下跌約14.5%至12.2億元，佔集團整體收入約5.9%。

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