【業績│食品股】日清香港4月起加價　慶祝合味道50周年+港上市5周年末期息連特別息共派17.47仙　

▲ 【業績│食品股】日清慶祝合味道50周年+港上市5周年末期息連特別息共派17.47仙 原材料漲4月起加價

日清食品 （01475） 去年純利增長0.6%至3.04億元，綜合收入增加9.9%至38.66億元，主要原因是中國業務的杯裝即食麵銷量增加達致收入持續增長，以及香港業務的多元化產品組合使收入增加。日清去年毛利增加5.9%至12.27億元，毛利率下跌1.2點百分點至31.7%，因關鍵原材料價格大幅攀升，對全球各種零售價格造成影響。

去年純利增長0.6%至3.04億元

日清指，由於集團迎來香港上市的5週年，加上合味道成立50週年，考慮到近年一直維持相對良好的經營勢頭及穩健的資產負債表，為與股東一同分享兩個週年紀念日的喜悅，末期股息增3.6%至14.56仙，並派特別股息2.91仙，合共每股17.47仙；派息比率升至60.8%。

香港業務利潤貢獻減少25.4%

集團表示，香港消費者日益關注健康，故擴展非即食麵類業務，去年香港業務收入增加3.4%至14.66億元，但利潤貢獻減少25.4%至1.23億元，因原材料價格升及品牌投資有關開支增加。

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內地業務方面，合味道銷量以雙位數速度增長，去年收入升14.3%至24億元，超越2020年較高的基數，而受惠於杯裝即食麵銷量增加，去年利潤貢獻大增21%至2.99億元，但部分被原材料成本急升抵銷。

棕櫚油及小麥粉採購成本大增

日清指，由於棕櫚油及小麥粉的市場價格飆升，導致採購成本大幅增加，因此自4月起，香港業務會將若干袋裝及杯裝即食麵的出廠價格調升中高單位數百分比，而基於新一輪消費券計劃於4月開始推出，預期有助於短期內刺激本地消費，尤其是食品雜貨類等小額物品。

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