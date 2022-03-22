▲ 【業績｜醫藥股】石藥去年溢利升9%、末期息派10港仙 重磅藥「恩必普」銷售無增長

石藥 （01093） 去年收入總額升11.7%至278.6億元人民幣，股東應佔溢利升8.6%至56億元，末期股息10港仙，按年升11%，全年股息按年升41.2%至18港仙。

撇除按公平值計入損益之金融資產公平值變動及若干一次性收益或虧損，集團去年的股東應佔基本溢利為54億元人民幣，較2020年增加24.2%。

按業務劃分，成藥收入升11.2%至226.8億元人民幣，原料產品收入升18.2%至38.2億元人民幣，功能食品及其它業務收入升4.6%至13.7億元人民幣。而當中其重磅藥「恩必普」的銷售收入與2020年持平，為75.4億元人民幣。抗腫瘤產品則升22.5%至77.1億元人民幣。

集團去年研發費用達34.3億元人民幣（計入損益表中），按年增加18.8%，約佔成藥業務收入的15.1%。石藥去年實現研發效率顯著提升，臨床研究入組人數與2020年相比增加2倍以上。在研項目中，超過50項處於臨床階段，其中13項已進入關鍵臨床試驗階段，2項上市申請已獲得CDE受理，3項即將申報上市。

展望未來，集團其新建立的核酸藥物開發平台為今年的工作重點。除了針對多種新冠病毒變異株的疫苗外，研發方向亦包括針對慢性遺傳基因相關重大疾病（如痛風、NASH、高膽固醇血症等）的siRNA藥物，填補非腫瘤領域未滿足的臨床需求。同時，又會持續擴充銷售團隊規模，以及提升業務拓展能力。

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編輯：姚卓然