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【石Sir午市閒談】今日推介李寧｜吉利、光大環境、時代中國、JS環球生活、百度最新部署

股市 13:01 2022/03/22

分享：

恒生指數中午收報21461點，升239點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介李寧 （02331） ，另亦會分析吉利 （00175） 、光大環境 （00257） 、時代中國 （01233） 、JS環球生活 （01691） 、百度 （09888） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

05：12 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

01：53 – 吉利 （00175）                  近日有資金買

03：23 – 光大環境 （00257）            升破5.15始甩難

04：40 – 時代中國 （01233）            上方阻力不輕

06：11 – JS環球生活 （01691）          上方阻力仍多

07：14 – 百度 （09888）                  橫向整固

08：44 – 李寧 （02331）                 只為反彈

10：31 – 推介股表現記錄

11：11 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 李寧（02331） 萬達酒店發展（00169） 吉利汽車（00175） 光大環境（00257） 時代中國控股（01233） 百度集團—SW（09888） 石鏡泉
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