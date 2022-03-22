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【業績｜體育用品股】安踏去年多賺近50%　末期息急增逾44%至68仙　股價半日升逾3%

股市 12:44 2022/03/22

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安踏去年多賺近50%　末期息急增逾44%至68仙

安踏 （02020） 公布全年業績。去年安踏純利按年升49.6%至77.2億元（人民幣，下同），若撇除分佔合營公司虧損影響，純利升35.4%至78億元。安踏擬派末期息68港仙，按年升44.7%，計及中期息及特別中期息，全年派息158仙，按年升1.3倍。安踏半日升3.6%，中午收市報104.1港元，成交3.76億港元。

期內，收益按年升38.9%至493.3億元，安踏品牌收入升52.5%至240.1億元，FILA則升25.1%至218.2億元。毛利率按年升3.4個百分點至61.6%，其中安踏品牌毛利率大升7.5個百分點至52.2%，FILA毛利率為70.5%。

電商收益按年增長50%

電商方面，安踏去年的電子商貿業務收益貢獻了集團整體收益的29%，較上一個財年上升了3個百分點，按絕對金額計算，按年增長50%。

截至去年底止，包括安踏兒童獨立店於內地及海外共有安踏店9403家；在內地、港澳及新加坡有FILA店2045家，包括FILA KIDS和FILA FUSION獨立 門店；中港澳的DESCENTE店有182家；於內地有KOLON SPORT店152家。

安踏預期，今年安踏門店數目為9200至9300間，FILA門店為1900至2000間，DESCENTE門店為190至200間，KOLON SPORT門店為180至190間。

至於DTC模式方面，安踏指，去年底止已在內地18個地區，採用混合運營模式。目前在總計約6,000家門店中，約有52%由安踏直營， 48%則由加盟商按照安踏運營標準營運。

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安踏體育（02020） 港股 體育用品股 FILA 純利
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