復星醫藥2196績前股價回吐逾7% 可否再受惠新冠疫苗睇一個因素

復星醫藥 （02196） 股價今早跌逾6%，低見37.75元，午後跌幅擴大至逾7%。復星醫藥上日公布腫瘤免疫治療新藥的臨床試驗國家藥監局獲許可，並指將展開第II期臨床試驗，股價抽升逾兩成，高見41.95元，股價今早回吐逾半成，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）認為自現價可部署入市。

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聶振邦指，上日股價炒作亢奮，屬短期憧憬炒作，未必可帶動股價轉向強勢，預計上望43元已見阻力，回落至37至38元才部署入市較好。他指，要留意腫瘤科新藥由通過測試結果，至完成審批及商品化，最快也要5至6個月，新藥收益未必可入脹上半年業績；至於復必泰疫苗能否利好股價，視乎外國是否有很大的溝針需求。

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