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復星醫藥2196績前股價回吐逾7% 可否再受惠新冠疫苗睇一個因素

股市 13:15 2022/03/22

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復星醫藥 （02196） 股價今早跌逾6%，低見37.75元，午後跌幅擴大至逾7%。復星醫藥上日公布腫瘤免疫治療新藥的臨床試驗國家藥監局獲許可，並指將展開第II期臨床試驗，股價抽升逾兩成，高見41.95元，股價今早回吐逾半成，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）認為自現價可部署入市。

*港股已步熊三階段有何注意？哪些股份可收集？重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析*

聶振邦指，上日股價炒作亢奮，屬短期憧憬炒作，未必可帶動股價轉向強勢，預計上望43元已見阻力，回落至37至38元才部署入市較好。他指，要留意腫瘤科新藥由通過測試結果，至完成審批及商品化，最快也要5至6個月，新藥收益未必可入脹上半年業績；至於復必泰疫苗能否利好股價，視乎外國是否有很大的溝針需求。

*足本分析：重溫今早《ET開市直擊》（18：50-22：34），聶振邦（Thomas）分析防疫措施漸鬆綁，哪些受惠股可留意* →【按此速睇 - 附time code】

*港股第二季有望反彈？滙豐劉紹文分析博反彈可留意5大板塊  即睇《ET財智Talk》*

欄名 : 3分鐘睇股

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