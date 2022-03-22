【SpaceX】可重複使用火箭Starship　有望5月啟動首次軌道飛行

▲ 馬斯克表示，SpaceX的可重複使用的火箭星艦（Starship），有望於今年5月啟動首次軌道飛行。

馬斯克（Elon Musk）的航空科技公司Space X，旗下航天產品大多採用可重複使用的零件，因此可頻繁地進行航天任務，例如「獵鷹9號」火箭推進器，最近就創下重複使用最多的紀錄。馬斯克表示，SpaceX的可重複使用的火箭星艦（Starship），有望於今年5月啟動首次軌道飛行。

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Starship是SpaceX開發中的可重複使用火箭，目標是將貨物和人類運載到地球之外，而該火箭及其超級重型推進器是由SpaceX的「猛禽」（Raptor）系列引擎驅動。Starship預計將代替獵鷹9號、獵鷹重型運載火箭，以及天龍號太空船等執行太空任務。

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馬斯克表示，Starship預計在下個月建成39個可飛行的引擎，然後再用一個月時間進行整合，有望在5月進行首次軌道飛行測試。

開發進度推遲 測試仍待批准

事實上，Starship近年已完成多次高空飛行測試，但其下一個重要步驟是進入太空。這一里程碑本來是計劃在去年實現，但由於開發進度被推遲，而且軌道飛行測試也有待監管部門批准。據悉，SpaceX需要獲得聯邦航空管理局（FAA）的許可才可進行軌道飛行測試，而3月28日將是完成這項關鍵環境評估的目標日期。

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責任編輯：陳卓賢