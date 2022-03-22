【烏克蘭戰爭】俄法院指Meta為極端組織 續禁FB及IG

Meta早前調整旗下社交平台的仇恨言論政策，允許用戶發表針對俄軍的暴力言論，引起俄羅斯政府不滿。俄羅斯法院周一（21日）指Meta從事極端主義活動，繼續禁用Facebook及Instagram，至於通訊平台WhatsApp則未受影響。

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由於Facebook限制俄羅斯媒體內容，俄羅斯起初僅禁用Facebook。但Meta其後表明允許烏克蘭用戶在關於俄烏戰爭的帖文中發表呼籲向俄軍及俄羅斯人施行暴力的言論，俄羅斯再宣布禁用Instagram。

俄羅斯法院周一裁定Meta干犯極端主義活動罪，繼續禁用Facebook及Instagram。但法院指WhatsApp缺乏公開傳播信息的功能，因此判決不適用於WhatsApp。

俄羅斯通訊監管機構Roskomnadzor同日宣布，將Meta剔出於俄羅斯網上營運的外國實體名單，並將Facebook及Instagram剔出社交網絡登記冊。

Roskomnadzor更表示，俄羅斯媒體發布信息時不可以展示Meta及旗下社交媒體的標誌。

研究機構Insider Intelligence估計，俄羅斯擁有750萬Facebook用戶及6,700萬WhatsApp用戶，而Instagram早前表明禁令會影響俄羅斯的8,000萬用戶。

但由於莫斯科法院已頒令禁止Meta在俄羅斯的商業活動，因此未知WhatsApp如何能繼續在俄羅斯營運通訊服務。

俄羅斯塔斯社（TASS）指，當局不會因民眾使用Meta旗下服務而起訴個別民眾。但路透社引述人權律師Pavel Chikov指，民眾如在公開場合展示任何Meta相關標誌，都可能遭到行政檢控，甚至面臨監禁15日的刑罰。

路透社指Meta暫未宣布，會否就莫斯科法院對Facebook及Instagram的禁令上訴。

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責任編輯：鄭錦玲