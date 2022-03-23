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【煤氣停紅股】煤氣未跌夠再挫4%　滙證指紅股是支撐股價動力、花旗納「確信沽出」　一文看清最新大行報告評級

股市 11:27 2022/03/23

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【煤氣停紅股】煤氣未跌夠再挫4%　滙證指紅股是支撐股價動力、花旗納「確信沽出」　一文看清最新大行報告評級

中華煤氣 （00003） 周一公布業績後宣布派發紅股，為近13年來首次停發紅股。券商普遍指煤氣業績不及預期，部分更下調投資評級，當中花旗表示，煤氣去年純利遜預期，而且煤氣自2008年以來首次停派紅股，以其2022年預測市盈率30.9倍及市帳率3.2倍的高估值來看，並不合理，預期煤氣於2022至2024年都不會恢復派紅股。花旗調低煤氣目標價一成，至10.8元，評級「確信沽出」。

煤氣連跌兩日累跌近兩成

滙豐證券亦調低煤氣目標價，由12.6元降至10.8元，維持「持有」。滙證指，煤氣核心利潤遜預期，與燃料成本上升及成本未能完全順價有關，而紅股一直是支撐煤氣股價的主要推手，取消紅股意味資本市場將大失所望，預期煤氣今年盈利前景仍審慎。

煤氣股價周二跌逾14%後，周三股價未跌跌，再跌逾4%，低見9.52元，再創52周低。

大和資本亦指，從煤氣管理層口風，停派紅股將是煤氣「新常態」，派息預期減卻下將撐不起30倍市盈率估值，連降煤氣投資評級3級，由「跑贏大市」降至「沽售」，目標價由13.5元削至9.8元。

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花旗稱，煤氣管理層認為在餐飲業經營困難下，有可能再延遲加煤氣費，而內地燃氣業務受地域限制，表現較同業遜息，再加上再生能源擴張的成效亦需時證明，因此調低煤氣今年純利預測15.1%，明年純利預測再降13.9%，以反映內地業務盈利減少。

煤氣去年業績詳情【下一頁】

花旗指，煤氣去年燃氣銷售毛利由2020年每立方米0.59元人民幣，降至0.48元人民幣，每單位燃氣成本則由每立方米2.01元人民幣，升至2.43元人民幣，反映只有74%成本可以順價。

大和：煤氣停派紅股是「大驚訝」

大和資本指，煤氣去年核心盈利跌9%至62億元，明顯不及市場普遍預期的78億元盈利，主要受累內地公用事業部門稅後經營溢利跌11%，公司解釋內地業務不及同系港華智慧能源 （01083） 主要受業務處不同地區影響。即使公司預計每單位毛利回穩，大和認為，若非內地容許加住宅氣價，煤氣要維持毛利水平具挑戰。

大和形容停派紅股是「大驚訝（huge surprise）」，即使煤氣管理層預計未來3年派息共200億元，隱含「20送1」紅股，但該行除非煤氣能在香港加價，否則仍難做到，在派息前景不明朗，由持續派息增長預期所支撐的30倍市盈率估值，將明顯受壓。

大和削煤氣2022年至23年每股盈利預測26%，繼而下調目標價。

煤氣：冀疫情後火爆式消費會回來「我們都受夠」 今年有加煤氣費壓力，可見【下一頁】

瑞信、摩通看淡煤氣　各推薦替代選股

瑞信也調低煤氣目標價，由9.9元削至9.1元，維持「跑輸大市」評級，該行指，煤氣氣價毛利受壓幅度超預期，也較同業嚴重。瑞信下調煤氣今明兩年盈利預測14%至15%，並直言在香港公用股中，會更偏好息率5至6厘的長建 （01038） 、電能 （00006）

摩通也降煤氣評級，由「中性」降至「減持」 ，目標價由10.5元降至8.5元，相當於預測今年預測市盈率21.3倍、4.2厘股息。摩通對煤氣停派紅股感意外，預計隨著發展新能源業務，煤氣資本開支維持在較高水平，或削弱自由現金流，限制派息提升空間，燃氣股中會更偏好新奧能源 （02688） 、華潤燃氣 （01193）

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